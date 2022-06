Le llueven las críticas a Danna Paola por este comentario

Danna Paola se vio envuelta en fuertes críticas tras mencionar que a ella no le gustan las monedas por su olor.

Fue en TikTok donde internautas viralizaron un fragmento de la entrevista que Vogue le hizo recientemente a la cantante para saber qué artículos llevaba la cantante en su bolso cotidianamente.

En el clip de 23 segundos Danna muestra la billetera que utiliza. “Cartera, como decimos aquí en México, en realidad es un tarjetero, porque la verdad no soy muy fan del efectivo. Odio las monedas, odio tener monedas porque siento que aparte huelen muy feo y saben que yo no puedo con los olores. No sé, no me gusta tener monedas”, dice

Reacciones

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y hubo quienes la criticaron pero también quienes la defendieron

“Se le fue lo humilde a María Belén”. “No le gustan las monedas ya que no tiene la necesidad de usarlas”. “Dime que no eres pobre sin decirme que no eres pobre, yo ando completando con monedas para las tortillas”. “ay no, los nuevos ricos son tan chistosos. “Con esas monedas compraba tus discos”, fueron algunas de las menciones.

Sin embargo, otros usuarios no tardaron en defenderla.

“Si no dijo nada malo, tampoco algo clasista, las monedas huelen mal. Añadiendo que si tienes una cartera, a veces no cierran de tantas”. “Dejen en paz a mi chiquita, si ella no le gustan las monedas se respeta, Danna te amo, regálame las monedas que no te gusten”, escribieron los seguidores de la joven.

Fuente: Infobae.com