Giro de Italia: Lennard Kamna se lleva la cuarta etapa

El ciclista Lennard Kamna se llevó la cuarta etapa del Giro de Italia, la primera en suelo italiano tras las jornadas en Hungría.

Las emociones en esta jornada se vivieron en los últimos kilómetros del ascenso al monte Etna, que sirvió como una especie de cernidera.

El alemán ganador de la jornada recorrió los 166 kilómetros, entre Avola y Nicolosi, en 4h32’11» con meta en el Refugio Sapienza tras 14 kilómetros de subida.

En segundo lugar arribó el español Juan Pedro López, con el mismo tiempo; y el podio de la etapa lo cerró Rein Taaramae, a 34″ de diferencia.

El ecuatoriano Richard Carapaz arribó a la meta en el séptimo lugar, a 2’37», en esta cuarta etapa del Giro de Italia.

El ecuatoriano Richard Carapaz tuvo una importante jornada en esta cuarta etapa. Al arribar en séptimo lugar, «Richie» subió hasta el puesto 11 en la clasificación general.

Juan Pedro López ocupa el primer lugar en la clasifición general, con un tiempo total de 14h17’07».

En segundo lugar está Lennard Kamna, a 39 segundos de distancia, mientras Rein Taaramae ocupa el tercer lugar a 58 segundos.

Richard Carapaz ocupa el puesto 11, a 2’06», mismo tiempo que Romain Bardet, quien cierra el «top 10».

There's stalemate on Etna as @RichardCarapazM leads home a small group of GC favourites, which contains @richie_porte, after a strong team performance from the Grenadiers #Giro pic.twitter.com/wp320JICNO