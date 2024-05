Leonidas Iza descarta alianza con la Revolución Ciudadana

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), descartó, este lunes 27 de mayo del 2024, una posible alianza con la Revolución Ciudadana, planteada por Luisa González.

El dirigente indígena aseguró, en una entrevista con Primera Plana, que la izquierda se está destruyendo y existe una falta de madurez para construir un proyecto de Gobierno. Además, Iza dijo que no se ha consolidado un frente para medirse ante la derecha en los próximos comicios

El líder indígena felicitó el planteamiento de Luisa González para llamar a la unidad de la izquierda en el país. Sin embargo, rechazó la propuesta de una alianza, debido a las actitudes del expresidente Rafael Correa.

«Saludo la vocería de Luisa González, creo que ha hecho eco al llamado a la unidad de las izquierdas en el país, pero, asimismo, debo rechazar. Mientras la presidenta de un movimiento llama a un diálogo, al siguiente día cae a dinamitar el expresidente Correa«, sostuvo Iza.

Además, enfatizó que la idea desde el movimiento indígena es «construir una unidad a partir de un programa que beneficia al país y no a partir de los insultos o especulaciones«. El presidente de la Conaie dijo que no solo le dice no a la Revolución Ciudadana sino también al Partido Socialista.

«Están haciendo exactamente lo que han hecho los de derecha. Cuando termina el debate empieza la calumnia. No puede instalarse de esta manera. No solo no a la Revolución Ciudadana sino al Partido Socialista, que han venido apoyando a la derecha«, sentenció Iza.

El dirigente indígena no descartó ser candidato presidencial, pero aclaró que esto se definirá en la última convención de la Conaie, que se realizará el 8 de junio. Para ello espera que se puedan establecer alianzas que garanticen un programa de Gobierno que resuelva los problemas de los ecuatorianos, que el candidato se ajuste a este plan y que se obtengan los mejores perfiles para enfrentar a la derecha.

¿Paro nacional en Ecuador?

En el diálogo, Iza cuestionó fuertemente la gestión del Gobierno de Daniel Noboa y enfatizó en que solo está actuando para beneficiar a su negocios y a ciertos grupos económicos. Además, acusó al Presidente de formar un show político para garantizar su popularidad y así ser reelecto en el 2025.

“Él está en una campaña permanente para la reelección. (…) Los temas sustanciales no han sido topados. El Gobierno únicamente llegó a la Presidencia a hacer sus negocios, igual que hizo Guillermo Lasso (…) Creo que se están dando escenarios a octubre del 2019 y junio de 2022, antesalas a los levantamientos”, advirtió Iza.

También le envió un mensaje al Gobierno. Afirmó que el movimiento indígena se encuentra vigilante a sus políticas que, en un escenario futuro, buscan afectar el bolsillo de los ecuatorianos.

«Las condiciones objetivas (para un paro nacional) se van a ir dando en el camino. Hemos estado haciendo una valoración objetiva frente al escenario 2019 (…). En este momento hay una crisis instalada y la gente irá tomando decisiones frente a la realidad, no sobre la idea de los dirigentes», manifestó Iza.

