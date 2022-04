Libia Rivas resalta la situación de pugna en la Asamblea Nacional

La presidenta del Instituto de Estudios Legislativos, Libia Rivas, analiza la pugna en el interior de la Asamblea Nacional.

En el espacio de entrevistas de 24 Horas, Rivas resalta que la comisión de evaluación es «algo que no está previsto en la ley».

«De conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esto no está contemplado, hacer una evaluación. Algo que no resulta claro es porqué no se ha presentado una denuncia en contra de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, por incumplimiento de funciones. Ese sería el procedimiento adecuado», sostuvo Libia Rivas.

Considera que en el interior del CAL no existe una mayoría absoluta para admitir a trámite una posible denuncia. Y, recién ahí, dar paso a una conformación de comisión pluripartidista.

«Vemos como la postura por la cual se han decantado los asambleístas conformar esta comisión de evaluación, que no se orientaría exclusivamente a la señora presidenta de la Asamblea Nacional, sino también a la integralidad del CAL», explica Libia Rivas.

