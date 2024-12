Liga Pro: Alexander Domínguez es el coleccionista de títulos de Liga de Quito. El golero de 37 años tiene nueve títulos con el cuadro azucena y uno con el Deportes Tolima de Colombia. «Creo que no hay otro jugador de Liga de Quito que ya haya ganado tantos títulos. Me merezco una estatuta».

La declaración de ‘Dida’, recién terminado el partido fue mitad en broma y mitad en serio. El guardián del arco universitario vivió un año difícil y tenía sed de reinvindicación. En el 2024, Domínguez fue suspendido seis partidos internacionales y dejó de ser convocado a la Tricolor.

«Fueron detalles que me dolieron muchísimo. Si no fuera por la ayuda de mi familia, de mi esposa, de mi hija, mis suegros no podía haber seguido. Por eso, quiero dedicar esta corona a ellos, que me han ayudado tanto», dijo ‘Dida’ al pie de la cancha.

Domínguez tuvo una participación estelar en la final de vuelta de la Liga Pro. Independiente del Valle venció 1-0 a Liga de Quito, pero los universitarios ganaron la corona 13 porque ganó 3-0 en el partido de ida jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El golero de la ‘U’ sacó un remate de Renato Ibarra, que se iba a colar en el ángulo superior derecho de su arco, durante en el primer tiempo. Domínguez relató que sabe cómo Ibarra cobra los tiros libres. La información le sirvió de insumo para lanzarse hacia la esquina y sacar el esférico.

«Ibarra fue mi compañero de habitación mientras jugó en Liga de Quito. Conozco como remata. Por suerte no pudo anotar ese gol», dijo el locuaz Domínguez, que lideró los festejos del conjunto blanco.

