Liga Pro: ‘Vitamina’ Sánchez se disculpa con los hinchas de Liga de Quito. En la jornada del martes 6 de mayo del 2025, el entrenador del cuadro albo, Pablo Sánchez, ofreció una rueda de prensa en la que se excusó con los seguidores albos tras sus últimas declaraciones.

Luego de empatar 2-2 ante El Nacional, en la fecha 11 de la Liga Pro, el sábado 3 de mayo, ‘Vitamina’ lanzó sus dardos en contra de la hinchada del ‘Rey de Copas’

«Jugamos en un ambiente que no colabora. El futbolista quiere el apoyo de la gente, no quiere que lo insulten«, dijo el técnico de los albos, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez.

Sin embargo, el técnico tuvo que rectificar, tras la ola de críticas recibidas por su reacción contra los fieles albos. En la rueda de prensa del martes 6 de mayo, en el complejo de Pomasqui, Sánchez dijo que sus declaraciones fueron «malinterpretadas«.

🎙️ Rueda de prensa previa a #DepTáchiraLIGA | 🗣️ DT. Pablo “Vitamina” Sánchez: “Acerca de mis declaraciones del fin de semana, quería pedir disculpas e insistir que en estos momentos debemos salir todos juntos. Hay momentos que no son sencillos, el año pasado pasamos por… pic.twitter.com/ieDXnQF84T — LDU Oficial (@LDU_Oficial) May 6, 2025

«Se malinterpretaron mis declaraciones. Pido disculpas (sic) e insisto que juntos saldremos de esto. No me preocupa que me insulten a mí, pero que no lo hagan con los jugadores«, añadió el entrenador argentino, que compareció junto al golero Alexander Domínguez, antes del partido de Copa Libertadores con Deportivo Táchira.

Los universitarios se medirán con los venezolanos, en la jornada del miércoles 7 de mayo del 2025. El partido será en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, desde las 17:00.

