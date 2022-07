LigaPro | Este viernes arranca la tercera fecha de la segunda fase

A las 19:00 de este viernes 22 de julio se inicia la tercera fecha de la segunda fase de la LigaPro 2022. Gualaceo vs Deportivo Cuenca son los encargados de abrir la jornada. Ambos equipos llegan con todo el afán para sumar puntos.

La fecha se pone todavía más interesante el sábado, con el choque entre Aucas e Independiente del Valle, en Quito, los negriazules de momento lideran la tabla.

Así mismo Orense recibirá a Cumbayá, mientras que Guayaquil City se enfrentará a Emelec que llega de perder en casa.

El domingo continúa la jornada con los partidos de: Mushuc Runa vs Técnico Universitarios, Barcelona vs 9 de Octubre, y U. Católica vs Liga de Quito.

La fecha se cierra el próximo lunes 25 de julio con el partido de Macará frente a Delfín.

Le contamos los horarios de los partidos en el siguiente video.

Mire otras noticias también: