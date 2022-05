En el espacio de entrevistas de 24 horas, Vicente Albornoz y John Cajas analizan el primer año de gestión de Guillermo Lasso en el ámbito económico.

Albornoz considera que el arranque del gobierno en el facto económico fue con «pie derecho».

Por otra parte, Cajas considera que hay variables como el empleo que golpea a la gente.

«Si bien es cierto la macro a nivel financiera se ha estabilizado, eso no se ha reflejado en mejores niveles de empleo e ingresos para la población, dijo Cajas.

«La economía ecuatoriana últimamente ha demostrado que tiene muchos vínculos externos que no generan beneficios internos. 2020 y 2021 fueron de los mejores años de exportaciones no petroleras y petroleras. Sin embargo, esos recursos no están canalizándose a la economía interna», afirma Cajas.

Por otra parte, Albornoz considera que hay dinero y recaudaciones, pero se existe una falta de gestión.

«Posiblemente el comentario que la casa no estaba en orden se refiere al área de salud, seguridad, ese tipo de cosas. El área financiera estaba ordenada y ha mantenido una coherencia muy respetable. Pero estamos saliendo de la peor recesión de la cual hay datos en el Ecuador. Nunca había caído en 12.5 % el PIB en cuestión de un año», comentó.

«Es la primera vez que tenemos una recesión de siete trimestres. Estamos saliendo de una de las peores crisis económicas del mundo», agregó Albornoz.

