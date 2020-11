Logran captar en cámara a un tigre negro en la India

Un tigre negro, un ejemplar extremadamente raro, fue visto en la India y fue capturado en fotografías por Soumen Bajpayee.

El tigre negro, también conocido como melánico, habita en la localidad de Odisha, al este de la India, una región con grandes terrenos de variedad selvática.

Según el portal de noticias RT, » Estos felinos no constituyen una subespecie aparte, sino que simplemente presentan un defecto genético que hace que las rayas negras sean más gruesas de lo habitual en estos animales, de manera que ocultan el pelaje anaranjado».

Ultra-rare BLACK tiger is spotted in India: Animal lover photographs predator with highly unusual colouring https://t.co/8My4tNuD2W pic.twitter.com/JqbaOHdyVo