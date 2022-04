En el episodio de ‘Los Simpsons’ titulado «El sonido de las Encías Sangrantes», la serie presentará, por primera vez, a un personaje sordo. Este necesitará el uso del lenguaje de signos para comunicarse con los entrañables personajes de Springfield.

Según informa la cadena CNN, el capítulo se centrará en Lisa Simpson, quien descubre que su modelo a seguir y su músico favorito, el difunto saxofonista ‘Encías Sangrantes Murphy’, tiene un hijo sordo. El personaje necesita un implante coclear para comunicarse, por lo que Lisa tratará de ayudar al hijo, Monk Murphy.

El recuerdo de ‘Encías sangrantes Murphy’, personaje que murió en la temporada 6, ha sido recurrente en varios capítulos a lo largo de las más de 30 temporadas. «Es muy difícil hacer algo por ‘primera vez’ después de 722 episodios. Pero no podría estar más entusiasmado con este», dijo el productor ejecutivo de Los Simpsons, Al Jean.

