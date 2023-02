“Ser perfecta no creo que voy a poder, pero al menos trataré de responder a las grandes expectativas que se ha creado en Cotopaxi con Lourdes Tibán a la prefectura”. Así empezó su intervención la prefecta electa de la provincia de Cotopaxi, en el espacio de entrevistas de Teleamazonas, este jueves 9 de febrero del 2023.

Tibán agradeció el voto de confianza y destacó que entre los cinco candidatos indígenas que disputaron la prefectura de la provincia superaron los 200 mil votos. Con el 100% de actas escrutadas, la Prefecta electa asegura que tiene dos grandes temas qué atender en su provincia. El primero consiste en consolidar la unidad interna del movimiento indígena Pachakutik y el segundo es la unidad interna de toda la provincia.

Sobre las obras ofrecidas en su campaña, Tibán asegura que empezará a trabajar en mancomunidad con las autoridades de la Sierra Centro. Enfatizó en que esta zona “no puede seguir siendo la peor parte del territorio del Ecuador en desnutrición, pobreza, migración, falta de riego y de vialidad”.

La Prefecta electa de Cotopaxi asegura que se reunirá con sus pares de las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. Esto, debido a que son las provincias con mayores índices de pobreza y buscarán establecer acciones para dar soluciones integrales en riego, proyectos hídricos y poder salir de la pobreza.

Diálogo con el Gobierno Nacional y posible paro

Lourdes Tibán asegura que “toda su vida respaldará al decisión de la Conaie”, pero aclara que ella es prefecta de Cotopaxi. “Si mañana me convoca el Presidente (del Ecuador) voy a estar ahí para exigir los derechos de la provincia”. Además hizo un llamado al Gobierno nacional a invertir para resolver los problemas de inseguridad en la provincia de Cotopaxi. Si es necesario, enfatizó, irá de la mano del Gobierno para atender estas necesidades.

“Si hay un paro y yo tengo que salir dejaré encargado a mi viceprefecto, pero que jamás se confunda la institucionalidad con el papel político de la Conaie”, sostuvo Tibán. Además, no ve ninguna limitante para que ella vuelva a las calles en señal de protesta. “Un líder social no puede terminar siendo ciego a los problemas sociales que tiene el Ecuador”, dijo.

“¿Por qué no podemos hacer un paro en Cotopaxi para que, por primera vez en la historia, se resuelva el tema de riego? ¿Es posible? Sí, es posible”, enfatizó Tibán. Finalmente aseguró que la Prefectura de Cotopaxi no financiará ninguna movilización del movimiento indígena. «La plata de la provincia es una plata sagrada y voy a pedir a la Contraloría General del Estado que me ponga en blanco y negro cómo recibo yo la provincia”.