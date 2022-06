Luis Advíncula anunció su retiro de la selección de Perú

El revés que sufrió la Selección de Perú ante Australia y la no obtención del cupo a Qatar 2022 dejaron secuelas en el jugador Luis Advíncula.

La selección sudamericana cayó en la tanda de penales ante los «Socceroos», y fue Advíncula quien falló el penal decisivo.

Es por ello que el jugador, totalmente desconsolado, se fue del campo de juego sin poder dar la cara a la hinchada.

El defensor de Boca Juniors no se perdonó haber fallado su disparo. Y por ello, a través de una historia en redes sociales, anunció su salida oficial de la selección.

Sin embargo, minutos más tarde borró su mensaje que decía lo siguiente:

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué. Doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”.

Su paso por Perú

El lateral derecho fue importante para clasificar al Mundial de Rusia 2018. Conquistó tres medallas en la Copa América: dos de bronce (Argentina 2011 y Chile 2015) y una de plata (Brasil 2019).

Luis Advíncula se vistió con la camiseta de Perú en 106 oportunidades. Marcó dos goles y brindó seis asistencias.

Actualmente tiene 32 años y deberá volver a Buenos Aires para ponerse bajo las órdenes de Sebastián Battaglia, en Boca Juniors.

