¿Qué son los Premios Laureus y por qué Willian Pacho y Kiara Rodríguez tuvieron presencia?

El PSG y el zaguero ecuatoriano Willian Pacho lograron un reconocimiento en los Premios Laureus, uno de los reconocimientos más destacados dentro del deporte. La medallista paralímpica Kiara Rodríguez también estuvo entre las deportistas nominadas. Ambos embajadores ecuatorianos

La guayaquileña Rodríguez llegó a Madrid tras haber sido nominada como mejor deportista con discapacidad. Ella se convirtió en tricampeona y tetracampeona ylogró tres medallas en el Mundial de Atletismo.

También ganó por tercera vez en 100 metros planos y por cuarta vez en salto de longitud. Además, fue campeona del mundo de 200 metros planos e impuso un récord mundial con 24.34 segundos.

¿Qué son los Premios Laureus World Sports? Son galardones anuales que concede la Academia Laureus World Sports a los mejores deportistas del mundo por los méritos hechos durante el año anterior, tanto de forma individual como colectiva. fueron entregados por primera vez en el 2 000, los ganadores son elegidos por los 42 miembros de la Academia, exdeportistas de élite de reconocido prestigio.

Según el reglamento de este premio, para elegir a los ganadores de los Premios Laureus se forma un comité de selección compuesto por editores deportivos líderes, periodistas y locutores en el mundo, quienes votan y crean una lista de seis nominados en cinco categorías distintas: Deportista Masculino del Año, Deportista Femenina del Año, Mejor Equipo del Mundo del Año, Revelación del Año y Regreso del Año.

Hay un panel de especialistas que determina las candidaturas para dos categorías adicionales: deportista destacado en Deportes Extremos y el Mejor Deportista con Capacidades Diferentes. Para culminar con el proceso de selección, los miembros de la Laureus World Sports Academy votan secretamente a los ganadores de los Premios Laureus en las siete categorías.

Aunque la ceremonia de los Premios pone el foco en los deportistas de alta competición, al ser transmitida a todo el mundo, también proporciona una plataforma global para apoyar a Laureus Sport for Good, mostrando el increíble trabajo realizado para transformar las vidas de los jóvenes en todo el mundo.

Cada año, un programa es reconocido por su trabajo sobresaliente, a través del Premio Laureus Sport for Good.