El Partido Social Cristiano (PSC) analiza un proceso disciplinario en contra del asambleísta Luis Almeida, quien votó a favor del informe que trata la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional, para reformar la Ley de Servicio Público que aborda la devolución de la pensión vitalicia a los exmandatarios.

“Yo iba a votar por el proyecto de Salvador Quishpe, que era anular las pensiones vitalicias, pero no lo presentó”, dijo el asambleísta Luis Almeida esta mañana 08 de septiembre de 2022 en nuestro espacio de entrevistas de 24 Horas.

Además, manifestó que él no tiene ningún interés en pagar las pensiones, sin embargo resaltó que han quedado viudas y huérfanos de expresidentes,

“En este momento los expresidentes tienen esa pensión vitalicia, el expresidente Mahuad sigue cobrando, ha estado sentenciado, pero que tiene una acción judicial pendiente, los que ya están ejecutoriados no la pueden recibir”, añadió el legislador

El PSC informó en un comunicado que la actuación del asambleísta Luis Almeida no representa al partido, frente a esto el legislador dijo que el PSC no quiere anular las pensiones a los expresidentes que no hayan tenido sentencia. “Usted no le puede quitar el derecho a los expresidentes ni a sus viudas”, recalcó el asambleísta del Partido Social Cristiano

Comunicado que se explica solo. pic.twitter.com/igLPFL2W0b — Alfonso Pérez Serrano (@alperezs) September 7, 2022

Reunión con Carlos Pólit

El legislador Luis Almeida afirmó que se reunió con Carlos Pólit en Miami en noviembre de 2021, para realizar una investigación de los bonos del Estado en el mandato de Febres Cordero.

“Tengo toda la información de las negociaciones que se hicieron ilegalmente de esos bonos, Yo he ido a investigar a algunos funcionarios”, señaló