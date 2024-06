Luisito Comunica asegura que «vale mucho la pena invertir en Ecuador»

El mexicano Luisito Comunica, el youtuber de habla hispana con más seguidores al registrar actualmente 42,8 millones en la plataforma de videos, mostró este lunes, 24 de junio del 2024, su faceta de empresario en Ecuador, «un territorio en el cual vale mucho la pena invertir esfuerzo, invertir recursos«, según dijo.

Durante la presentación en Quito de su marca de tequila, este youtuber especialista en contenido de viajes explicó que en su paso por la capital ecuatoriana vio mucho movimiento y que se sintió en «una ciudad renovada» y con una economía que, a su juicio, está floreciendo muy bien.

El youtuber, que ya cuenta con otros negocios como una cadena de hamburgueserías o una compañía de telefonía móvil, declaró que todos los sectores en los que se involucra son como “pequeñas espinitas que tenía desde joven”, y mencionó que siempre fantaseó con estar en algún proyecto de diversión nocturna.

Luisito relató en una entrevista con EFE cómo toda su vida laboral se dedicó a hacer videos. Sin embargo, “uno tiene la inquietud de probar otras cositas, no puedes dedicar todo tu tiempo a un solo proyecto”, declaró el mexicano.

“Chance (quizá) el día de mañana ya no me encanta hacer videos de YouTube o paso de súper moda y ya nadie me pela (nadie me presta atención)”, dijo a EFE a la vez que mencionó la importancia de tener un “colchón”, por eso la diversificación que realiza en empresas de distintos sectores.

Consejo para emprendedores

“El consejo que siempre le doy a la gente buscando emprender es la constancia”, expresó el creador de contenido para redes sociales, en respuesta a los seguidores que recurrentemente le piden consejo.

“Yo creo que es un poquito eso, entender que no estás firmando un pacto con el diablo. Siempre puedes cambiar de rubro y pues eso, diversificar«, añadió.

El youtuber y empresario no descartó traer al país otros de sus negocios, y destacó la importancia de contar con un buen socio comercial, un “gallo local que te abra las puertas«.

Ecuador es el primer país de Suramérica en el que esta estrella de YouTube está introduciendo su tequila llamado ‘Gran Malo‘, porque, según declaró en tono de broma, “es un país de 18 millones de personas en el que la fiesta es una actitud, la gente es alegre y también son tomadores”.

El mexicano mencionó también los altos impuestos que tiene el alcohol en Ecuador, que hacen que estos productos se encarezcan respecto al precio en otros países, lo que atribuyó a «la falta de relación libre comercial entre los países«.

Pese a que no ha sentido una afectación como tal, consideró que esta cuestión tributaria «se puede ir arreglando con el tiempo”.

