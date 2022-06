El Macará de Ambato hizo oficial la contratación de dos refuerzos para la segunda mitad del año. Se trata de Jefferson Arce y Janpol Morales.

Así lo dio a concoer a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. Horas antes, el presidente del club, Miller Salazar, había anticipado la opción.

➡️🫂Bienvenidos!!

▶️ Jefferson Arce (Volante)

▶️Janpol Morales (Volante)



Oficialmente a vestir la grandiosa azul celeste del Macará!! 💪🏻💙#Fichajes2022#ÍdoloAmbateño pic.twitter.com/mxYgDc0WoN — Club Dep. Macará (@Macara_Oficial) June 13, 2022

En diálogo con FB Radio, Salazar confesó que había negociaciones con LDU por Jéfferson Arce, Moisés Corozo y Adolfo Muñoz. Ahí resaltó que se llegó a un acuerdo por Arce.

“Salen de Macará 4 extranjeros: (Tomás) Bolzicco, (Daniel) Lucero, (Brian) Nievas y (Andrés) Duarte. Arreglamos su finiquito y su salida no fue en los mejores términos. En la plantilla nacional (Kevin) Peralta, (Felipe) Mejía y (Ronaldo) Johnson también van a salir. Se van 7 jugadores y sumaremos 5 en su lugar. Hay jugadores extranjeros que quieren venir a Macará sin pagar impuestos. No lo vamos a permitir”, afirmó el dirigente.

Se cerraron las puertas para Adolfo Muñoz

“La gente que maneja a Adolfo Muñoz habló con nosotros y mostramos interés. Después de que se dio un sí, el jugador cambió las condiciones porque quiso buscar otros aires. Si no tiene la voluntad de venir a Macará es mejor no hacerlo. Hicimos hizo un esfuerzo por traer de nuevo a Moisés Corozo, pero no podíamos pagarle lo que gana en Liga. Nos dijeron que salía del país, pero esto finalmente no se ha dado”, sostuvo.

“Jefferson Arce ya se incorporó a Macará. Agradezco mucho a Esteban Paz, siempre hemos tenido una excelente relación con Liga”, amplió.

Ahí también confirmó a los refuerzos colombianos. “(JanPol) Morales entrena con nosotros y Luis Mina también”.

Confianza para el técnico Paúl Vélez

Salazar ratificó la confianza en el estratega ecuatoriano Paúl Vélez. “Tenemos mucha confianza con Vélez. Sabemos que el problema de Macará es de jugadores y no de entrenador, por eso estamos cambiando la plantilla. Paul nos dio gloria y no nos aferramos a la historia, confiamos en su trabajo”, puntualizó.