Por Viviana Acosta

13 deportistas que forman parte del programa de alto rendimiento del Ministerio del Deporte son madres. Su vida está llena de amor, pero también de sacrificios y de entereza para combinar sus dos grandes pasiones, el deporte y sus hijos. Este domingo 14 de mayo del 2023, dos historias dignas de contar por el Día de la Madre.

Johanna Ordóñez es una de las grandes marchistas ecuatorianas que, desde hace 12 años, ha llenado de orgullo al país con esfuerzo y dedicación. Ella incursionó en el deporte cuando tenía 11 años y desde entonces trabajó arduamente para conseguir cada triunfo. Sin embargo, su deseo de ser madre la alejó de las competencias por cinco años y su regreso, en noviembre del 2015, fue sumamente difícil.

“Estuve dedica totalmente a la maternidad. Regresé a la pista motivada para entrenar y me costó muchísimo. El primer mes me dolía todo el cuerpo. Llegaba a mi casa y tenía que atender a mis hijas. No era tan fácil”, dice la tricolor de 35 años.

No obstante, con el pasar de los días su cuerpo y su mente se acoplaban a su nueva vida. La campeona Panamericana de 2019 cuenta que todo fue difícil, pero siempre tuvo una fuerza que proviene del amor de madre para cumplir con sus dos actividades fundamentales.

Johanna Ordóñez entrenando en Polonia para la World Race Walking Tour (2023) / Paola Pérez cuando tenía siete meses de embarazo, entrenando en Cuenca (2023). Fotos: cortesía.

En 2018, Ordóñez ingresó al programa de alto rendimiento y con ello recibe un incentivo económico que invirtió en su preparación y destinó para gastos de viajes y entrenamiento. “A veces no alcanza, es difícil, pero hay que lidiar con esa parte. El Ministerio nos brinda un apoyo muy bueno. No puedo quejarme”, señala.

555 deportistas de alto rendimiento

El plan de alto rendimiento del Ministerio de Deporte está integrado por 555 deportistas. De ellos, 226 son mujeres y 13, madres. En el programa, cada atleta recibe un estímulo económico conforme a la categoría en la que se ubican y tienen un trato especializado para entrenamientos y salud. Así lo indica María Belén Aguirre, viceministra del Deporte.

En el caso de las deportistas embarazadas o que se convierten en madres, la funcionaria apunta que se brinda un acompañamiento individualizado con los profesionales correspondientes. Y trabajan conjuntamente con las federaciones.

Actualmente el Ministerio brinda apoyo a tres deportistas que se encuentran en los últimos meses de embarazo: Anaís Mendez y Paola Pérez. También a Alexandra Escobar, quien está en su periodo de lactancia y se prepara para retomar sus entrenamientos.

La viceministra señala que el objetivo es brindar la ayuda necesaria a las deportistas que deciden cumplir sus sueños personales y familiares. «Tenemos grandes expectativas sobre el regreso de las tres. Alexandra y Anaís quieren conseguir la clasificación a París 2024 y llevarse el oro en sus categorías.

Paola Pérez en la Copa Panamericana de Marcha en Ecuador, donde obtuvo la medalla de oro y ratificó su clasificación a Tokio (2021). Foto: cortesía

“La maternidad no es un tema circunstancial, es parte de la vida de la mujer cuando ella decide. Por ello, estamos comprometidos e inspirados para brindar el acompañamiento correspondiente y que estos casos sean visibilizados para que las futuras generaciones, que decidan ser madres, sepan que pueden cumplir este sueño con responsabilidad y apoyo”, aseguró la autoridad deportiva.

Asimismo, Aguirre reitera que el objetivo es que las deportistas retomen sus entrenamientos y vuelvan a representar lo mejor posible al Ecuador. Con ocho meses de embarazo, la marchista Paola Pérez tiene clara eso. Por eso ha mantenido su entrenamiento mientras disfruta de esta maravillosa etapa de su vida.

Paola Pérez, cuando tenía siete meses de embarazo, en el Parque Nacional Cajas (Marzo del 2023). Foto: cortesía

Paola quería ser madre después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero sus planes se complicaron porque tenía ovario poliquístico. Además, sentía temor por lo que podía suceder con su carrera deportiva y la reacción de las autoridades.

“Fue difícil, pero creo que cuando Dios nos regala esta bendición llega en el momento indicado”, dice emocionada la marchista tricolor, al hablar de su primogénito Abraham. Asimismo, destaca que recuperó la tranquilidad cuando el Ministerio del Deporte le brindó su apoyo.

‘Tener un superpoder’

Paola, bronce en los Panamericanos de 2015, dice que prefiere disfrutar de esta etapa y no pensar en cómo será su vida después del parto. Sabe que será un cambio complicado pero lleno de amor. “No he planificado nada, quiero que las cosas se den poco a poco. No pienso adelantarme ni presionarme. Quiero volver de la mejor manera, pero dejo que todo se vaya dando a su tiempo”.

Para Johanna, la rutina de madre y deportista es complicada. Cuenta que se requiere mucha dedicación y sacrificio porque hay que distribuir el tiempo y la energía en el cuidado de los hijos, los quehaceres de la casa y los entrenamientos.

“Ser mamá es tener un superpoder y dar un amor incondicional. La mamá es inagotable y está ahí siempre para los hijos».

Johanna Ordóñez con su hija Tiffany en el Campeonato Nacional de Marcha, en Machala (2023). Foto: cortesía.

Un ejemplo de vida

A diario, Johanna y Paola se esfuerzan para cumplir sus sueños y obligaciones, siendo un ejemplo para sus hijas, compañeras y para las mujeres de todo el país.

Por ello, recuerdan que se pueden realizar las actividades a la vez. “Como deportistas hemos aprendido a ser luchadoras y yo creo que eso nos sirve y nos motiva para seguir trabajando y representar a nuestro país siendo madres”, enfatiza Paola.

Asimismo, Johanna cuenta que sus hijas entienden su vida deportiva e incluso se emocionan y le brindan apoyo para que tenga el mejor desempeño en las competencias. También dice que ellas son conscientes del esfuerzo que su madre hace para ser deportista de alto rendimiento y, por ello, Briana y Tifanny también se esfuerzan en sus actividades.

Johanna Ordóñez con su hija Tiffany, que se consagró campeona sub-12 en el Interescolar de Básquet (2023). Foto: cortesía.

“Como madres queremos que sean mejores en la línea que ellas escojan. Yo simplemente intento darles las herramientas necesarias para que ellas puedan desenvolverse cuando sean adultas”.

En este Día de la Madre, las hijas de Johanna no solo reconocen el esfuerzo de las deportistas sino también la gran labor y el amor incondicional de las madres.

«No hay un solo Día de la Madre, es todos los días. La mamá está en actividad todo el tiempo y si hay un imprevisto tiene que reorganizarse. Por eso, abracemos a nuestra mamá, porque todo lo que somos es gracias a ella”, dice Johanna.

Paola también recuerda que las deportistas pueden ser madres y atletas a la vez. «Como deportistas hemos aprendido a ser luchadoras y yo creo que eso nos sirve y nos da motivación para seguir trabajando y representar a nuestro país siendo madres».

Paola Pérez en el Mundial de Atletismo, en Oregón (2022) / Johanna Ordóñez en el Race Walking Challenge de Dudinska (2023). Fotos: cortesías.

