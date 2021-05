Maestra dio seis tablazos a una niña por dañar una computadora

La directora de la Escuela Primaria Central de Clewiston, Florida, golpeó con una tabla a una pequeña niña de seis años, por haber dañado una computadora , el hecho fue grabado por la propia madre de la pequeña , quien quería dar a conocer cómo trataban a los estudiantes dentro del recinto

Tras difundirse el video, el Departamento de Policía de Clewiston, así como por el Departamento de Niños y Familias del lugar, puso a la directora del plantel bajo investigación

El 13 de abril la madre de la niña acudió al plantel educativo cuando los funcionarios le hicieron saber que su hija había dañado una computadora, le informaron que debía cancelar 50 dólares para la reparación

La madre señala que cuando le llevaron a la oficina de la directora para pagar la deuda, escuchó fuertes gritos y vio a la mujer sacar una tabla de madera , inmediatamente empezó a grabar todo, pues temió que si intervenía hubiera represalias por su estado migratorio

Además, aseguró que para ella fue un sacrificio permitir que lastimaran a su hija “para que todos los padres puedan darse cuenta de lo que está sucediendo en esta escuela”.

Luego del ataque, la madre llevó a su hija a un doctor con el objetivo de documentar las marcas y hematomas que provocó la directora del plantel.

A 6yo child in FL. was beaten by her school principal, in front of her mother, for damage she allegedly caused to a computer. ⚠️ this video is graphic. It’s infuriating, outrageous & shocking & the principal is now under criminal investigation. https://t.co/M3cIZeTMKa pic.twitter.com/HPAcbYXlXe