Dragan Solak es el nuevo accionista de referencia del Southampton de la Premier League tras haber adquirido los títulos del empresario chino Gao Jinsheng.

El magnate serbio de la televisión por cable está detrás del fondo de inversión Sport Republic, que adquirió al equipo inglés.

El club del sur de Inglaterra confirmó en un comunicado el movimiento, por el que la empresaria Katharina Liebherr se mantiene como accionista minoritaria.

Según «Sky News», Sports Republic ha pagado 100 millones de libras (120 millones de euros) por las acciones de la familia Gao en el Southampton. El equipo marcha en la posición 14 de la Premier, diez puntos por encima del descenso.

El empresario chino termina así su vinculación con el club, tras haber adquirido en 2017 el 80 % de las acciones.

El consejero delegado del Southampton, Martin Semmens, señaló en el comunicado que durante los dos últimos años habían buscado un nuevo socio para impulsar al equipo y que hoy han encontrado «la solución perfecta» para el club.

«Sport Republic son inversores experimentados, pero también tienen experiencia en el mundo del deporte profesional de élite. Esa es una combinación muy difícil de encontrar, y estamos encantados de haber alcanzado un acuerdo que asegura nuestro futuro a corto y largo plazo», agregó.

Para Solak, el Southampton reunía «muchas de las cualidades que buscábamos en una gran organización deportiva».

«Tiene un gran equipo de gestión, excelente desarrollo del talento, equipos talentosos que juegan un fúttol atractivo y una base de aficionados entregada (…) Estamos encantados de poder completar esta compra como un primer paso hacia la ejecución de nuestra estrategia de inversión. Southampton será el pilar de la organización que planeamos construir», subrayó. EFE

