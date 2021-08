Magnus Cort Nielsen se lleva la etapa 12 de la Vuelta a España

El ciclista danés del equipo EF, Magnus Cort Nielsen, ganó la etapa 12 de la Vuelta a España, en el esprint final.

Magnus Cort derrotó a Andrea Bagioli, con quien disputó un reñido cierre de la etapa.

El danés se impuso en la duodécima etapa de la Vuelta disputada entre Jaén y Córdoba, con un recorrido de media montaña.

En la clasificación general no hubo cambios, por lo que el noruego Odd Christian Eiking (Intermarché) continúa como líder.

Cort, quien logró su segunda victoria en la presente edición, cubrió los 175 km en 3h44’29». Tercero fue el australiano Michael Mathews ( BikeExchange).

En la general Eiking supera en 58 segundos al francés Guillaume Martin (Cofidis) y en 1.56 al esloveno Primoz Roglic,

Este viernes se disputa la decimotercera etapa entre Belmez y Villanueva de la Serena, de 203,7 km, jornada llana que convoca a los velocistas. EFE

