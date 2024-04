La agrupación mexicana Maná se pronunció sobre el conflicto diplomático entre Ecuador y México. «A nosotros no nos van a poner de enemigos a ustedes«, dijo Fernando Oliveira, el vocalista de la banda, en el cierre de su concierto en Quito.

El grupo se presentó la noche del sábado 20 de abril del 2024 en el Estadio Olímpico Atahualpa. El concierto cerró con el tema «Rayando el Sol» y al finalizar el vocalista solicitó que se apaguen las luces del escenario y se pronunció.

Resaltó que el conflicto que existe entre ambas naciones no debe repercutir en la relación entre ciudadanos. Para el vocalista de la reconocida agrupación, la política es sucia y “todo lo que toca lo mancha”.

“A nosotros no nos van a poner de enemigos a ustedes. La política siempre es muy sucia, todo lo que lo toca, lo mancha o lo sangra. Y aquí no estamos para eso, aquí estamos para sumar. Siempre hemos sido hermanos, nos hemos amado. Aquí no hay ningún problema entre los cuates de Ecuador y de México. Y eso es lo bonito de la música” destacó en medio del aplauso del público.

México y Ecuador mantienen rotas sus relaciones diplomáticas luego de la incursión de la fuerza pública a la Embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril del 2024. El Gobierno ecuatoriano argumentó que el ingreso fue para detener al exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por corrupción.

Según Ecuador, el Gobierno mexicano violó las convenciones internaciones al otorgar asilo político a una persona procesada por delitos comunes. Por esta causa, México demandó a Ecuador en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya y pidió medidas cautelares, en tanto no haya una disculpa pública.

