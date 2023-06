Puso en pausa la universidad para imitar a Manuel Turizo en Yo Me Llamo

La aventura comenzó en 2019 para Fabricio Gallarday quién llegó a Ecuador desde Lima, Perú, para imitar a Manuel Turizo en Yo Me Llamo, el mejor programa concurso del Ecuador. Este jueves 29 de junio de 2023, el talentoso joven conversó con Teleamazonas.

«Con este talento quise traspasar fronteras y este año la oportunidad estuvo acá, en Ecuador. Gracias a Teleamazonas y a Yo Me Llamo», dice Fabricio, mientras se toma un descanso en la jornada de ensayos que cumple en Guayaquil.

El joven de 22 años puso en pausa sus estudios de Derecho, que cursaba en su país de origen, para interpretar los éxitos del cantante y compositor colombiano. Aunque reconoce que en un principio no estuvo 100% convencido de que lo podría hacer.

«En el 2016 me dijeron que mi voz se parecía a la de él (Manuel Turizo), pero no le di mucha importancia», cuenta Fabricio. Él pensó que se le decían de broma, «hasta que me decidí por imitarlo y veo que me fue bien».

Además confiesa que siempre le gustó la música de Manuel Turizo. «Admiro a Manuel por sus letras. Considero que es un artista urbano que no tiene letras tan grotescas, en las que se pueda denigrar a mujeres, hablar de sexo, drogas o alcohol».

Pero esta no es la primera vez que Fabricio participa en un concurso de imitación. En 2020 fue parte del reality Yo Soy, en Perú.

El reto más grande que el intérprete ha tenido hasta ahora en la escuela de Yo Me Llamo es cantar bachata en vivo. Pero «son cosas que uno va aprendiendo en el camino», asegura.

En la décima gala, del miércoles 28, Manuel Turizo se lució en el escenario con el tema ‘La bachata’. Los jueces aplaudieron la actuación del imitador, ya que mantiene el personaje de inicio a fin. La interpretación fue exitosa y el jurado admitió que el nivel de evaluación está muy alto.

