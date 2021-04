Marcelo Castillo: ‘El personal médico empieza a sentir el cansancio’

El médico intensivista Marcelo Castillo habló sobre las dificultades que están atravesando los sistemas de salud debido a la pandemia de la Covid-19.

En el espacio de entrevistas ‘Los Desayunos 24 Horas’, Castillo afirmó que en cierto modo estamos viviendo de cerca lo ocurrido en abril 2020.

«Hasta cierto punto sí hay un poco de recuerdos de todo lo ocurrido versus lo que está ocurriendo este momento», en cuanto a cuidado de pacientes en hospitales.

Marcelo Castillo indica que «Estamos en un aumento sostenido de casos. Las camas son insuficientes. Después de un año también los insumos empieza a flaquear, vamos a tener problemas en ese sentido», afirmó.

Sobre el personal médico afirmó que también se siente el cansancio.

No obstante, indica que «no estamos en la misma situación (de abril del 2020), pero estamos llegando a ello. No hay camas, no tenemos dónde poder atender a más pacientes», puntualizó.

Pese al número de pacientes y falta de camas, Castillo considera que la situación es diferente a lo ocurrido el 2020. «Tenemos que entender que el año pasado nos cogió desprevenidos y el avance del virus fue bastante rápido.

Ahora, Marcelo Castillo indica que actualmente se está viendo, más que un repunte importante de casos, la llegada de personas en estado más grave. «Están llegando personas más jóvenes. Eso creo que lo podemos atribuir al tema de las variantes del virus. Pero creo que aumento sostenido de casos principalmente es por la desobediencia de la población», afirma.

