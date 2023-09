Una «marcha de luz» recordará el próximo 11 de septiembre del 2023 el primer año del asesinato de la abogada María Belén Bernal a manos de su esposo, el exteniente de policía Germán Cáceres, quien ha sido condenado a 34 años y 8 meses de cárcel.

El asesinato de Bernal sacudió a la sociedad ecuatoriana y se volvió en un símbolo de la violencia machista en el país al haber ocurrido en la Escuela Superior de Policía, situada en el norte de Quito.

Allí, Cáceres acabó con la vida de Bernal y luego ocultó su cadáver, que no fue encontrado hasta 10 días después, mientras que él se dio a la fuga y no fue capturado sino hasta finales de diciembre en Colombia.

El pasado 25 de mayo, los magistrados judiciales aplicaron contra Cáceres la pena máxima agravada en el Código Penal por el delito de femicidio e impusieron una reparación integral para la familia de Bernal de unos 260.000 dólares.

‘Un año de dolor’

Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, aseguró este viernes 1 de septiembre que el próximo lunes 11 «se conmemora un año de dolor, de angustia, de pesar. Un año de abandono del Estado».

Por ello, aanticipó al medio Corape, que convocarán a una «Marcha de luz», ya no «una marcha de búsqueda como la primera vez, sino una marcha de luz, porque ahora es por el acompañamiento a Isaac, hijo de Bernal.

«María Belén dejó un legado completamente grande: que ya no nos sigan matando. Se conmocionó el país. Ahora también vamos a salir a decir (que) necesitamos que la administración de Justicia haga algo para que ya no nos sigan matando», indicó Otavalo.

Se quejó de que «no hay una justicia reparadora, castigadora para que ya no nos sigan matando. Es por eso que debemos seguir impulsando el tomarnos de las manos las mujeres, familia, para seguir en esta lucha de amor y justicia».

Otavalo precisó que la marcha del 11 de septiembre comenzará en los bajos del Ministerio de Agricultura, en Quito, a partir de las 16.30 hora local, y avanzará hasta la Comandancia de la Policía.

Ello, explicó, «para recordarles a los señores policías, a esas personas que nunca hicieron nada y que ocultaron hasta el cadáver de mi hija, que María Belén no se olvida».

«Vamos a cantar, vamos a gritar, vamos a poner frases de amor», apuntó al señalar que recordarán a cada víctima de femicidio, pues aunque no estén, sí estarán «sus mamás, sus familias».

Se lamentó de que haya «un promedio de 200 femicidios en el año 2023. Es una cifra cruel, es una cifra grande porque la Justicia no ha hecho absolutamente nada. No existe parámetros, no existe castigos», comentó Otavalo; antes de recordar que Germán Cáceres está «en una cárcel 4, aquí en Quito, con todos los privilegios del mundo, siendo un femicida, que mató dentro de la Escuela Superior de Policía».

María Belén Bernal fue uno de los 332 feminicidios registrados en Ecuador en 2022, según los datos de la Fundación Aldea junto a la Iniciativa Spotlight, lo que supone el año con más casos desde que en 2014 se tipificó en Ecuador el delito de femicidio. EFE

