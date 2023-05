El caso María Belén Bernal llegó a su fin con la condena a Germán Cáceres, principal autor de femicidio que conmocionó al país en septiembre de 2022. Un tribunal de Pichincha lo sentencio este jueves 25 de mayo de 2023 a la pena máxima tras hallarlo culpable por el delito de femicidio.

Cáceres no era el único involucrado en el asesinato de María Belén Bernal en la Escuela de Policía, hecho perpetrada en Pusuquí, norte de Quito. El teniente Alfonso Camacho también se vio envuelto tras ser acusado por delito por omisión, ya que, según las versiones de la Fiscalía, él estaba en el dentro de recinto cuando ocurrió el crimen.

La madrugada del 11 de septiembre de 2022, Camacho habría escuchado «ruidos extraños» que surgían del dormitorio 34, siendo su cuarto el 33. Los datos preliminares aseguraban que Camacho se acercó y abrió la puerta. En ese momento vio el cuerpo de María Belén Bernal inmóvil y no reaccionó.

Lea también:

Inclusive, en uno de los partes policiales, Camacho habría asegurado que no intervino “por ser un problema de pareja”. A pesar de que la Fiscalía formuló cargos contra el teniente, estos datos no pudieron ser comprobados y fue declarado inocente.

La abogada de Camacho, Gladys Terán, indicó que una prueba clave para determinar la inocencia de su cliente fue el último audio que María Belén Bernal grabó con su teléfono. “Se hizo justicia. La prueba es contundente”, aseveró Terán tras la audiencia de juicio que duró más de siete horas.

Caso Bernal: ‘No hay justicia plena’

Germán Cáceres, autor confeso del asesinado a su esposa, fue condenado a 34 años y 8 meses de cárcel. Además deberá cancelar $ 234.600 como medida de reparación integral.

La sentencia se conoció cerca de las 22:00. A su salida de la sala, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, expresó: “La verdad me siento conforme porque es lo máximo que determina la norma, sin embargo, esto no me devuelve a mi María Belén. Seguiré en las calles”.

Sobre la inocencia de Camacho, Otavalo dijo respeta la decisión judicial en primera instancia, sin embargo, “no hay justicia plena”. El abogado de Bernal, Jesús López, no precisó si se apelará o no la decisión del tribunal con respecto a Camacho.

También en Teleamazonas: