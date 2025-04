Actualizado 21:45

Redacción Teleamazonas.com |

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, conversó con el presidente electo, Daniel Noboa y le extendió su felicitación por su triunfo en las urnas este miércoles, 16 de abril del 2025.

Hablaron acerca de la inmigración irregular y «la influencia extranjera maligna» en el continente americano; además sobre el crecimiento económico de ambos países.

En su primera llamada con el mandatario ecuatoriano, Rubio destacó el compromiso de ambos países por proteger a la ciudadanía en «la lucha contra el narcoterrorismo, las organizaciones criminales transnacionales» y el narcotráfico, indicó la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.

También, abordaron la necesidad de elaborar estrategias «para abordar desafíos regionales como los de Haití y Venezuela«.

El secretario estadounidense compartió en su red social X parte de lo conversado con Noboa.

Spoke with Ecuadorian President @DanielNoboaOk to congratulate him on his re-election. We look forward to strengthening our efforts to stop illegal immigration and drugs, to foster economic growth, and counter malign foreign influence in our hemisphere.