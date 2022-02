María Laura sorprendió a los jueces y se ganó un lugar en el balcón

La caja misteriosa volvió a sorprender a los participantes de MasterChef Ecuador. En esta ocasión el cocinero ganador del reto obtendrá una cuenta de ahorro programado por 1 000 dólares

Al abrir la caja misteriosa los participantes encontraron ingredientes para preparar caldo de bola, pero ese no era el reto pues en 15 minutos tuvieron que hacer un desayuno. Sin embargo, la clave del reto fue ahorrar ingredientes

Los cocineros prepararon diferentes platos como bistec de carne, tigrilllo, patacones, sudado de albacora o panqueques, pero los jueces no los probaron pues el verdadero reto consistía en preparar caldo de bola con los ingredientes que les sobraron.

Una vez terminado el tiempo en las cocinas, uno de los primeros en presentar su plato a los jueces fue César. A su caldo le faltó sal, sin embargo recibió buenas críticas por su emplatado.

Klever cometió un error en la presentación de su plato, llevó el limón en la mano y eso disgustó a los jueces.

“Si usted o alguien, a mí en un restaurante me trae un limón así, yo me paro y me voy inmediatamente. Puede ser un restaurante de alta cocina o puede ser una hueca, no tiene ningún tipo de justificación”, le dijo el chef Rausch

Daniela, por otro lado, presentó un caldo que gustó a los jueces aunque recibió críticas porque uso mucho comino.

La siguiente en pasar frente a los jueces fue Ana. “El huevo está negro por fuera entonces lo sobrecocinaste y la bola está cruda”, le dijo el chef Rausch

María José les presentó un caldo con buen sabor pero su plato estaba manchado, la bola no tenía forma y la yuca no se cocinó

Tras deliberar los jueces decidieron que Daniela sea la ganadora del reto

Reto creativo

Daniela al ser la ganadora de la caja misteriosa tuvo una ventaja en el reto creativo y decidió con qué presentación de café cocinaría cada uno de sus compañeros y si su plato sería de sal o de dulce

Ana, María Laura y Klever prepararon platos de dulce mientras que María José, César y Andrés platos de sal en en 45 minutos.

Al terminarse el tiempo la primera en pasar al atril fue María José. Su mole estaba rico pero un poco arenoso. “No sé si este es un plato para ganar el reto o para no ponerse un delantal negro” mencionaron los chefs

Andrés presentó un lomo con salsa de café que sorprendió al chef Rausch. “Esta espectacular”, le dijo. Además, recibió buenas críticas por su emplatado

El siguiente en pasar al atril fue César pero exageró en la altura de su plato

Klever, por su parte, presentó un postre de café con buenos sabores pero cometió un pequeño error con su bizcocho

Ana les preparó a los jueces un tiramisú. “Se nota que usted sabe hacer esto muy bien. Los deditos muy bien humedecidos en el café, el café con el nivel de intensidad correcto, la crema del tiramisú deliciosa, pero al merengue todavía le queda la textura del azúcar”, le dijeron

Y la última en pasar al atril fue María Laura con un postre que recibió buenas críticas.

Finalmente y tras probar todos los platos, los jueces decidieron que María Laura suba al balcón. Además, le entregaron un delantal negro a César

Si te perdiste este capítulo a continuación puedes verlo completo