María del Cisne Montes Briones es la nueva Reina de Guayaquil 2022

María del Cisne Montes Briones fue elegida este sábado reina de Guayaquil 2022 en el Palacio de Cristal, centro de Guayaquil.

La joven de 23 años es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y modelo profesional. Durante la gala, María del Cisne dijo que le gustaría trabajar para que Guayaquil «sea un mejor lugar para todos y en especial para las personas más necesitadas y vulnerables».

La dignidad de virreina de la ciudad se llevó María de los Ángeles Guillén de 21 años, mientras que María Mercedes Haro de 22 años fue nombrada Estrella de Octubre.

En el opening del certamen se realizó un show con la canción ‘El Taxi’ de Osmani García, con el que las 15 candidatas rindieron homenaje al fallecido expresentador Miguel Cedeño, hermano de María Belén Cedeño, quien fue reina de Guayaquil en 2015 .

MENSAJE DE LA NUEVA REINA DE GUAYAQUIL

Además, las seis finalistas respondieron preguntas desarrolladas con base en una carta que cada una escribió sobre ellas mismas y que entregaron a la organización.

«Siento que estando de candidata a reina de Guayaquil me he podido reflejar de una forma diferente (…) Estar de candidata a reina de Guayaquil demuestra la calidad humana de cada chica, y es eso lo que he querido demostrar. Siento que todos debemos dejar huellas positivas que inspiren a ser seguidas.», respondió Montes en el concurso.

En sus redes sociales agradeció el apoyo y envió un emotivo mensaje. «Descubrí que cada sacrificio tiene una recompensa , que no importa cuánto el camino tenga piedras persiste y resiste que la vida tiene cosas maravillosas para ti», señaló junto a un video.

La actual reina recibió una corona diseñada por el mexicano Ricardo Patraca. Y también una gargantilla de oro y perlas de Joyería Marthita y un carro GS3 0 kilómetros.