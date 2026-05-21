Senegal 'sueña a lo grande' en el Mundial con una lista liderada por Mané

Senegal "sueña a lo grande" en el Mundial 2026 con su prelista de 28 jugadores, liderada por la estrella nacional Sadio Mané, declaró este jueves 21 de mayo su seleccionador, Pape Thiaw.

Junto a Mané, de 34 años, ex jugador del Liverpool y del Bayern Munich que ahora juega en el Al Nassr saudita, figuran otros nombres destacados como Idrissa Gana Gueye, el arquero Édouard Mendy o el capitán Kalidou Koulibaly, que por una lesión de muslo no juega desde el 8 de abril.

"Es un grupo equilibrado y bien pensado para responder a las exigencias de este Mundial, que es una competición intensa", declaró el seleccionador en una conferencia de prensa en Dakar.

Su listado de 28 hombres se reducirá a 26 antes de la competición que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Senegal ganó en enero la Copa de África de Naciones (CAN) pero luego fue despojado del título en los despachos, en beneficio de su rival de la final, Marruecos.

En el Mundial, los Leones de la Teranga están encuadrados en el Grupo I, junto a Francia, Noruega e Irak.

Lista ampliada de 28 jugadores de Senegal:

Arqueros:

Édouard Mendy (Al Ahly)

Mory Diaw (Le Havre)

Yehvann Diouf (Niza)

Defensas:

Kalidou Koulibaly (Al Hilal)

Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa)

Moussa Niakhaté (Lyon)

Ismail Jakobs (Galatasaray)

Mamadou Sarr (Estrasburgo)

Antoine Mendy (Niza)

Ilay Camara (Anderlecht)

El Hadji Malick Diouf (West Ham)

Krépin Diatta (Mónaco)

Moustapha Mbow (Paris FC)

Mediocampistas:

Idrissa Gana Gueye (Everton)

Pape Matar Sarr (Tottenham)

Pathé Ciss (Rayo Vallecano)

Pape Gueye (Villarreal)

Lamine Camara (Mónaco)

Habib Diarra (Sunderland)

Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich)

Atacantes: