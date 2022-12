Mariah Carey impone récord con All I Want for Christmas is You

Mariah Carey y su canción All I Want for Christmas is You acaban de romper récord en Spotify. De acuerdo a la plataforma registraron 21 millones de reproducciones en un sólo día

Como cada Navidad, las canciones navideñas y villancicos no pueden faltar en el repertorio musical, como la canción de All I Want For Christmas is You de Mariah Carey, lanzada en 1994.

Según los registros de Spotify la canción de Mariah Carey obtuvo un total de 21 millones 270 mil reproducciones en un día.

Un récord que poseía con anterioridad Adele con su canción Easy on Me, registrado el 15 de octubre del 2021 con 19 millones 700 mil reproducciones.

¿Cuánto gana Mariah Carey con All I Want For Christmas is You?

No solo All I Want For Christmas is You ha establecido un nuevo récord en Spotify de ser lo más escuchado en un día, sino también en cuanto a las ganancias.

Y es que al convertirse en una canción tan popular para las fechas navideñas, ha generado ganancias millonarias tanto para ella, los escritores y el sello discográfico.

Según reporta CNN, los datos de Luminate citados por Billboard, el tema que fue coescrito por el artista Walter Afanasieff, generó en 2021 un total de 1 millón 747 unidades de consumo en Estados Unidos.

Fuente: sdpnoticias