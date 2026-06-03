Detenido por robo en Quito: Hombre reincide a 15 días de su libertad
La Policía Nacional detuvo por robo a un hombre que salió con medidas sustitutivas unos días atrás.
Un hombre fue detenido en Quito por robo, luego de haber quedado libre 15 días atrás.
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Actualizado:
03 jun 2026 - 21:45
Tras una persecución en el norte de Quito, fue detenido Cristhian Geovanny C., según informó la Policía Nacional este miércoles 3 de junio de 2026.
El hombre fue liberado 15 días atrás, cuando un juez le otorgó medidas sustitutivas hasta que se presentara en una audiencia el 9 de junio.
Las autoridades lo hallaron en un vehículo sospechoso cuando intentó evadirla y terminó chocando en las avenidas Diego de Vásquez y Real Audiencia.
Los uniformados detuvieron a Cristhian Geovanny C. y otro hombre, ambos señalados por el presunto delito de robo a mano armada.
Luego de la persecución, la Policía retuvo un automóvil plateado y en su interior halló armas de fuego, nueve celulares, una navaja, un reloj y cédulas de identidad de varias personas.
El hombre fue detenido el 19 de mayo por varios robos en el norte capitalino. Incluso videos de cámaras de seguridad lo muestran junto a otras personas interceptando a sus víctimas a bordo de un vehículo.
Aún así, y a pesar de que el hombre cuenta con cerca de una decena de antecedentes penales, el juez le otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva y recuperó su libertad.
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