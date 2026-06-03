Detenido por robo en Quito: Hombre reincide a 15 días de su libertad

Un hombre fue detenido en Quito por robo, luego de haber quedado libre 15 días atrás.

Tras una persecución en el norte de Quito, fue detenido Cristhian Geovanny C., según informó la Policía Nacional este miércoles 3 de junio de 2026.

El hombre fue liberado 15 días atrás, cuando un juez le otorgó medidas sustitutivas hasta que se presentara en una audiencia el 9 de junio.

Las autoridades lo hallaron en un vehículo sospechoso cuando intentó evadirla y terminó chocando en las avenidas Diego de Vásquez y Real Audiencia.

Los uniformados detuvieron a Cristhian Geovanny C. y otro hombre, ambos señalados por el presunto delito de robo a mano armada.

Luego de la persecución, la Policía retuvo un automóvil plateado y en su interior halló armas de fuego, nueve celulares, una navaja, un reloj y cédulas de identidad de varias personas.

El hombre fue detenido el 19 de mayo por varios robos en el norte capitalino. Incluso videos de cámaras de seguridad lo muestran junto a otras personas interceptando a sus víctimas a bordo de un vehículo.

Aún así, y a pesar de que el hombre cuenta con cerca de una decena de antecedentes penales, el juez le otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva y recuperó su libertad.