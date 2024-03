“La injerencia de la política en la justicia no es nueva. Se puede mejorar eligiendo a personas que no demuestren debilidad ante las influencias políticas y de otro tipo (…). Siempre se ha pensado que la justicia debe ser independiente, como debe ser, y el país parece que no ha logrado llegar al modelo adecuado”, asegura Mariana Yépez, exfiscal general del Estado, tras la explosión del caso Purga.

En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este miércoles 6 de marzo del 2024, Yépez destacó que este caso demuestra la corrupción de la justicia e influencia política en la Función Judicial a la que los jueces no se han podido resistir desencadenando una serie de delitos.

“El caso Metástasis no se queda ahí pues tiene ramificaciones y las personas involucradas también se relacionan con esta investigación. Está involucrado un distrito muy importante del país y sería lamentable que otros distritos también los estén”, añadió.

También, la exfiscal general del Estado lamentó que la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas se encuentre implicada en el caso Purga y se la nombre como una de las cabecillas. “Esto es lamentable porque es mujer y siempre se pensó que las mujeres somos la reserva moral del país y en la justicia también (…) Nosotros luchamos para que asciendan, pero lo que sucedió es que se dejaron influenciar por la política”, aseveró.

Mariana Yépez considera que deberían realizarse cambios en la Función Judicial pero pensando en los recursos que tenemos y los peligros a los que se puede enfrentar por la incrustación del crimen organizado en las diferentes estructuras del Estado.

“Tendríamos que hacer una modificación de acuerdo a los recursos que tenemos (…) No se ha planteado ninguna modificación a la Constitución respecto a la estructura judicial. Vamos a una consulta popular y no se ha dicho nada. Deberíamos trabajar con lo tenemos», manifestó Yépez.

Para ello, la exfuncionario afirma que debería haber una selección exhaustiva para jueces, donde se excluya a participantes que se encuentren relacionados a diferentes delitos o están siendo investigados. Y también correspondería someterse a pruebas de confianza.

