Martín Pallares: Tenemos un CNE bastante funcional con el presidente Daniel Noboa

“El Consejo Nacional Electoral (CNE) no actúa siempre en derecho. Creo que tiene un predilecto que es el Presidente y que se deben favores mutuamente”, afirma Martín Pallares, articulista de diario Expreso.

“En el momento de las alianzas no creo que baje mucho (el número de candidatos para las elecciones de 2025)”, indicó Pallares este jueves 29 de agosto del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

Martín Pallares dijo que el CNE es bastante funcional al Primer Mandatario y no siempre actúa en derecho. Aseguró que en los últimos meses se han “visto favores mutuos”, como el nombramiento del hermano de Diana Atamaint como Cónsul en Queens.

Sobre las posibles alianzas, el articulista de diario Expreso dijo que es posible que el número de candidatos disminuya pero todavía se deberá esperar a las intenciones de las organizaciones políticas.

Además, Martín Pallares no descartó que “Leonidas Iza se sume a la propuesta del correísmo o alguna candidatura de izquierda”. Pero recalcó que la Revolución Ciudadana podría quedarse sin apoyo por la postura de su fundador Rafael Correa.

También, el columnista señaló que el movimiento correísta se agotado mucho y tiene muchas disputas internas porque ha trabajado mucho en “función de la inmunidad de Correa y no de las posibilidades reales de volver al poder”.

Por otro lado, sobre la precandidatura de Daniel Noboa, Martín Pallares aseveró que tiene un gran mérito la intención de voto que tiene después de diez meses de asumir como Presidente.

El articulista considera que esto se debe a que la gente no está reaccionando de la misma forma con sus decisiones en temas de apagones o IVA como lo hizo con Guillermo Lasso.

“Estar en 32% (en la intención de voto) a estas alturas no está mal, claro que sigue bajando (…) Es una persona que está en campaña desde antes que se haya posesionado. Es un buen candidato y tiene un montón de ventajas comparativas, él está en campaña y está utilizando el Estado”, recalcó.

De igual forma, cree que no le afectará la decisión que tome en la situación de la vicepresidenta, Verónica Abad. “No importa lo que haga, ya le ha hecho cosas feas a la Vicepresidenta y no le afectado tampoco mucho eso en su imagen”, recordó.

