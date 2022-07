Marvel, en la Comic-Con de San Diego (EEUU), anunció que la serie ‘What If?’ tendrá una segunda temporada que verá la luz en 2023. Además, entre sus demás proyectos animados presentará ‘Marvel Zombies’, una serie que debutará en 2024.

Entre los episodios que se contemplan en ‘What If’ 2 se incluirán una historia de Hela, una batalla entre Odin y el Mandarín. Además habrá el encuentro entre Capitana Carter y el Soldado de Invierno y Sumen; y otra historia en la que Tony Stark llega a Sakaar para encontrarse con Valkyrie y The Hulk.

First look at the new heroes of ‘MARVEL ZOMBIES’, including Kate Bishop, Yelena, Shang-Chi, Ms Marvel and Jimmy Woo. #SDCC pic.twitter.com/RcExvddw2A