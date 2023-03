Mascotas esperan por sus dueños desaparecidos tras tragedia en Alausí

Jacob, el perrito que busca a su familia en Alausí, es el más conocido tras la tragedia, pero no es el único en esa situación. Varias mascotas en Alausí no encuentran consuelo. Al menos 30 buscan a sus dueños entre los escombros; otros esperan en el exterior de lo que queda de sus hogares, a la espera de sus cuidadores, pero ellos no regresan.

Las personas que quedan en el lugar, al igual que los rescatistas les dan agua y comida a los peluditos. Estos se acercan a quienes transitan por el lugar en busca de una caricia, de comida o de un momento de compañía. Las mascotas también tratan de acompañar a los rescatistas y a las personas que buscan a sus familiares en la zona cero de Alausí.

David Duran, rescatista, explica que para que un perro pueda ser un animal de búsqueda y rescate tienen que ser entrenados. Asimismo, cuenta que cuando un perro que no está entrenado escava, no significa que encontró algo sino que busca un olor para rastrear.

Los animalitos siguen sus instintos y gracias a uno de ellos, el 29 de marzo del 2023 se rescató a una niña de tres años, cuenta la policía Gladys Cuenca. «Ellos, con sus ojos y sus acciones, dicen más que las palabras».

Muchas mascotas permanecen con heridas en sus ojos, patas y hocico. No se puede decir que sus dueños los abandonaron porque las familias son parte de la población damnificada y sus integrantes no pueden volver por ahora. Sin embargo, también es probable los dueños de estos perros y gatos nunca vuelvan.

