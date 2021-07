Matej Mohoric se llevó el triunfo en la etapa 19 del Tour de Francia

El esloveno Matej Mohoric logró este viernes en Libourne su segundo triunfo en el Tour de Francia, al imponerse en la etapa 19.

Mohoric arrancó una larga escapada que culminó en solitario en una extenuante etapa de 207 kilómetros.

En una edición dominada por su compatriota Tadej Pogacar, Mohoric, de 26 años, campeón de Eslovenia agrandó la fiesta de su país.

Se trata de su segundo triunfo en la presente edición, ya que antes se llevó las palmas en Le Creusot el pasado día 2.

El esloveno formó parte de la nutrida escapada del día, que logró desgajarse del pelotón.

