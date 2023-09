Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, comenta que 18 meses son suficientes para que el nuevo Gobierno pueda encaminar acciones concretas contra la inseguridad, la crisis económica y la corrupción. “La solución no va a venir con una varita mágica del presidente de la noche a la mañana. Se la construye paso a paso”, dijo.

En el espacio de entrevistas de Teleamazonas Alarcón aseguró que los candidatos a la segunda vuelta electoral presentan ciertos cambios para llegar al electorado. Estos incluyen al contenido de los mensajes que emiten, priorizando las necesidades de los ecuatorianos, como por ejemplo la inseguridad.

En este sentido, también mencionó que es muy importante que los candidatos aborden aspectos económicos, la falta de empleo, la pérdida de poder adquisitivo y la lucha frontal contra la corrupción.

“Por culpa de la corrupción también hay inseguridad, por culpa de la falta de transparencia y falta de integridad en el sector público hay cuestiones vinculadas a la situación económica del país”, comentó Alarcón.

De igual manera, insistió que los dos finalistas están con un pie dentro de la Presidencia de la República. Por ello la ciudadanía debe tomar una decisión de manera fundamentada y en este sentido el debate va a jugar un rol protagónico.

De igual manera, explicó que el factor tiempo es sumamente importante pero no debe convertirse en la excusa de quien ocupe la presidencia. No puede decir que no ha podido implantar soluciones a los problemas de los ecuatorianos.

“El nuevo presidente tiene un año y medio para llevar a cabo su Plan de Gobierno y en ese sentido incluso nuestra inteligencia como electores nos va a permitir analizar si aquello que estamos escuchando es realizable en este periodo”, recalcó Mauricio Alarcón.

