Médico renuncia a su cargo: «No voy a seguir corriendo riesgo por los inconscientes»

Marcelo Lemus, un médico argentino de 64 años, decidió presentar su renuncia a su cargo en un hospital público en el que laboraba debido al incremento de casos de COVID-19.

En el video, el médico expresa su preocupación por la situación en los hospitales. Además critica la inconsciencia e irresponsabilidad de la gente que propaga la enfermedad.

«Yo acabo de renunciar a la guardia y se lo acabo de comunicar al director. Esto se está convirtiendo en un lío que va a terminar en un caos, si la gente no entiende que sino nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y adolescentes, va a terminar en algo mucho peor».

El médico al presentar su renuncia indicó que está cansado de la falta de cuidados y los comportamientos imprudentes de las personas que propagan el virus.

«No voy a seguir corriendo riesgo por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y es serio. Han muerto cantidad de médicos y enfermeras en camas y personal relacionado con la salud por dar todo para que ahora dejen de cuidarse, en el peor momento», expresó Lemus.

Testimonio de Marcelo Lemus, médico, 64 años pic.twitter.com/xYacYjkSo7 — jorge héctor santos (@santosjorgeh) January 13, 2021

INCONSCIENCIA CIUDADANA

Lemus argumentó que mientras ellos hacen un esfuerzo por atender a las personas, con el riesgo de contagiarse e igualmente morir, las personas no toman consciencia de la realidad de la pandemia.

Según contó al diario local El Litoral, citado por Infobae, esta es «la primera vez que toma una decisión así» por motivos sociales. Además, el médico reveló que el desencadenante de su renuncia «fue una foto» que le llegó a su celular.

”Estábamos en la guardia del hospital, hubo varios casos el mismo día. Se habían duplicado en las últimas dos semanas y un amigo de la facultad me mandó una foto, como diciendo «mirá cómo se cuidan». Era una foto de un balneario con un grupo de más de 200 jóvenes, todos amontonados, cantando, tomando, apretaditos, todos juntos. Algo lógico en tiempos normales, pero no en este», contó el médico.

El galeno también criticó la «irresponsabilidad de las autoridades nacionales que no saben qué hacer con la pandemia, así no se puede trabajar. Quizá como yo haya muchos, quizá otros tantos no quieran decirlo, yo no me voy a quedar callado y hacerme cómplice de este desastre», finalizó.