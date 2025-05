Actualizado 22:00

Redacción Teleamazonas.com

La presentadora y comunicadora ecuatoriana Michela Pincay compartió un desgarrador y emotivo mensaje en Instagram este miércoles 21 de mayo del 2025. Hoy celebró su cumpleaños por primera vez sin su hermana Iesmin, quien falleció hace 15 días tras una dura batalla contra el cáncer.

“Hola hermana, hoy es mi primer cumpleaños sin ti…”, comienza el texto con el que Michela abrió su corazón ante sus seguidores, en un mensaje cargado de amor, nostalgia y dolor. A través de sus palabras, la también influencer reveló cómo la ausencia de Iesmin transformó por completo un día que solía estar lleno de alegría, sorpresas y cariño fraterno.

“A las 12 me entró muchísima nostalgia porque tuve una dosis de realidad y me dolió el alma, me faltó tu mensaje, tu mini serenata, simplemente tú con un cupcake cantándome primero que todos”, escribió Michela, recordando las atenciones y detalles que siempre recibía de su hermana en esta fecha especial.

El mensaje fue acompañado de una serie de fotografías que muestran momentos felices que compartieron juntas. Entre ellas, imágenes de una fiesta de cumpleaños que Iesmin organizó con esmero para Michela, cumpliendo uno de sus sueños.

“Lo organizaste todo perfecto porque siempre te dije que quería que ese día hagamos una fiesta y me hiciste la mejor de todas. Fuiste tan detallista, hacías todo especial hermana y tus recuerdos son mi mayor tesoro”, expresó.

Uno de los fragmentos más conmovedores del mensaje fue cuando Michela recordó el último instante de vida de Iesmin, asegurando que su hermana le regaló su último aliento:

“Me regalaste a mí tu último segundo de vida, creo que sabías que no iba a poder vivir si no estaba contigo en ese momento. Gracias hermana por tu esfuerzo y tus detalles, gracias por esperarme, mi cielo.”

La comunicadora, visiblemente afectada, confesó que aún no ha tenido tiempo de procesar la pérdida entre trámites y obligaciones, pero reconoció que su corazón ha cambiado para siempre: “no he podido sentarme solo a llorar y entender que cambiamos, que cambié para siempre… mi corazón está tan conectado al tuyo que a veces no entiende por qué le cuesta tanto latir», dijo.

El mensaje cerró con una reflexión llena de amor y gratitud, dejando en claro que el vínculo con su hermana trasciende la vida terrenal: “gracias hermana porque eres el regalo más bello que tengo, de la forma que sea… ahora mayo no es mío, es nuestro para siempre… te amo eternamente mi cielo. Feliz cumpleaños a mí, de ti, para mí.”

El mensaje de Michela Pincay generó una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores, amigos y figuras públicas le enviaron muestras de cariño, solidaridad y respeto ante este difícil momento personal.

