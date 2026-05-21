Fecha 15: Orense vs. U. Católica y Emelec vs. Macará en la pantalla de Teleamazonas

La LigaPro se vive y se siente en la cancha de Teleamazonas. Este sábado 23 de mayo de 2026, Orense enfrenta a Universidad Católica a las 16:30 y el domingo Emelec recibe al Macará, en Guayaquil, a las 15:30.

Los dos encuentros válidos por la Fecha 15 de la LigaPro serán transmitidos en señal abierta por Teleamazonas y teleamazonas.com.

El estadio 9 de Mayo de Machala será el escenario donde Orense, que llega motivado tras ganar 1-0 a Guayaquil City en la Fecha 14, buscará sumar tres puntos más ante el equipo camarata, que de momento es segundo en la tabla con 23 puntos, uno más que el 'bananerito'.

Por otra parte, a Emelec le urge salir de los últimos lugares de la tabla por lo que intentará imponerse ante Macará, que le supera con tres puntos, pues tiene 19 y se ubica en el octavo lugar.

Al igual que Emelec, Macará también empató en la fecha anterior.

Partidos y horarios de la Fecha 15 de la LigaPro: