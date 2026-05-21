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Fecha 15: Orense vs. U. Católica y Emelec vs. Macará en la pantalla de Teleamazonas

Revise los horarios, estadios y el calendario completo de la Fecha 15 de la LigaPro Ecuador 2026 para los compromisos de este fin de semana.

Jugador de C. S. Emelec.

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Autor

Teleamazonas.com 

Actualizado:

21 may 2026 - 12:51

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La LigaPro se vive y se siente en la cancha de Teleamazonas. Este sábado 23 de mayo de 2026, Orense enfrenta a Universidad Católica a las 16:30 y el domingo Emelec recibe al Macará, en Guayaquil, a las 15:30

Los dos encuentros válidos por la Fecha 15 de la LigaPro serán transmitidos en señal abierta por Teleamazonas y teleamazonas.com

El estadio 9 de Mayo de Machala será el escenario donde Orense, que llega motivado tras ganar 1-0 a Guayaquil City en la Fecha 14, buscará sumar tres puntos más ante el equipo camarata, que de momento es segundo en la tabla con 23 puntos, uno más que el 'bananerito'. 

Por otra parte, a Emelec le urge salir de los últimos lugares de la tabla por lo que intentará imponerse ante Macará, que le supera con tres puntos, pues tiene 19 y se ubica en el octavo lugar. 

Al igual que Emelec, Macará también empató en la fecha anterior. 

Partidos y horarios de la Fecha 15 de la LigaPro: 

Fecha Hora Partido Estadio
Viernes, 22 de mayo 19:00 Independiente del Valle vs. Libertad F.C. Banco Guayaquil
Sábado, 23 de mayo 14:00 Mushuc Runa vs. Guayaquil City F.C. Coop. Mushuc Runa
Sábado, 23 de mayo 16:30 Orense S.C. vs. Universidad Católica 9 de Mayo
Sábado, 23 de mayo 19:00 Deportivo Cuenca vs. LDU Quito Alejandro Serrano Aguilar
Domingo, 24 de mayo 13:00 Técnico Universitario vs. Leones FC Bellavista
Domingo, 24 de mayo 15:30 Emelec vs. Macará George Capwell
Domingo, 24 de mayo 18:10 Delfín S.C. vs. Barcelona S.C. Jocay
Lunes, 25 de mayo 19:00 S.D. Aucas vs. Manta F.C. Gonzalo Pozo Ripalda

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