PSG y Lionel Messi ¿terminan relación de forma definitiva?

Tras los problemas que ha tenido el astro argentino de 35 años, Lionel Messi, con el Paris Saint-Germain (PSG) salió a la luz la supuesta decisión con respecto a la renovación de Messi, comunicada al club de la capital francesa por parte de Jorge Messi, padre y representante del jugador.

El periodista Fabrizio Romano confirmó la información este miércoles 3 de mayo de 2023. Vía Twitter, el especializado en fichajes internacionales escribió: «Messi dejará el Paris Saint-Germain al final de la temporada. Ya no hay dudas al respecto». Según Romano, una de las razones es el proyecto deportivo del PSG, que no convence a la familia Messi.

«Detrás de escena, ahora se sabe que el padre de Leo, Jorge, le comunicó la decisión al PSG hace ya un mes debido al proyecto. Fue el punto de ruptura final». Finalmente se conoció que la decisión ya fue tomada semanas atrás, cuando el propio padre de Leo, Jorge Messi, informó a la directiva parisina sobre la decisión del campeón del mundo. Todo esto, un día después de una sanción que se le impuso al argentino.

