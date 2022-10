Messi revela el momento más difícil tras su llegada a París

El astro argentino Lionel Messi confesó en una entrevista cuál fue el momento más difícil, que lo llevó al llanto junto con su esposa, Antonela Roccuzzo, tras su llegada a París.

En un reciente diálogo con STAR+ en Latinoamérica, el capitán de la selección de Argentina no solo dio a conocer que Qatar 2022 será «seguramente» el último Mundial de su carrera futbolística, sino que también compartió las experiencias más personales de su etapa en el París Sant Germain.

Los primeros días de ‘La Pulga’ en la capital francesa no fueron los mejores y estuvieron marcados por duros momentos. Messi reveló que para él y Antonela fue un poco más complicado que para sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, adaptarse al cambio.

«Sufríamos mucho por eso. Me acuerdo de dejarlos en el colegio e irnos llorando, sufriendo por ellos«, confesó Leo.

«En Barcelona teníamos la vida hecha, llegar a un lugar nuevo con un idioma diferente no es fácil. Creíamos que la iban a pasar mal«, agregó.

Sin embargo, los temores del futbolista y su pareja no se concretaron y los niños se adaptaron muy rápido a su nueva vida.

«Era lo que más nos preocupaba y fue lo más fácil de todo, que ellos arranquen la escuela, que hagan nuevos amigos, fue algo muy normal, muy sencillo», manifestó Messi.

SUS HIJOS Y EL FÚTBOL

En dicha entrevista, también el delantero del PSG habló sobre la personalidad de sus hijos. Aseguró que Mateo es el más parecido a él.

«Es igual a mí de chiquito, no le gusta perder a nada, pierde y hace quilombo. Lo que era yo, no sabe perder, no le gusta perder», confesó.

Mientras que, sobre sus otros dos hijos detalló que Thiago es mucho más tranquilo y Ciro todavía está definiendo su personalidad. «Thiago es tranquilo, nada que ver con Mateo, es un fenómeno, es buenito. Y Ciro, le copia mucho a Mateo y se ponen en contra del más grande».

Por último, Messi habló sobre el interés de sus tres hijos en el futbol. «Quiero que mis hijos hagan lo que les haga felices. Les encanta el fútbol, donde pueden se buscan una canchita y una pelota. En un club más profesional te exigen, yo prefiero que vayan a una escuelita con los amigos», sentenció.