Mujer narra cómo fue violada en el Metaverso

Una ciudadana del Reino Unido identificada como Nina Jane Patel, denunció recientemente en un blog que había sido «virtualmente violada” por múltiples avatares masculinos mientras jugaba ‘Horizon Worlds’, un juego perteneciente a la empresa Metaverso.

Cuatro avatares masculinos cometieron el repudiable acto

De acuerdo al relato de Jane Patel, no pasaron ni 60 segundos desde que empezó a jugar cuando fue acosada por unos tres o cuatro avatares masculinos que posteriormente “violaron virtualmente en grupo» a su avatar.

«Fue irreal, una pesadilla. Una experiencia horrible que ocurrió tan rápido que no tuve tiempo ni de protegerme. Quedé paralizada. Luego me enviaron mensajes obscenos como ‘no finjas que no te gusta’», expresó.

Aunque el incidente ocurrió de forma ficticia, la mujer reaccionó como si la agresión le hubiera sucedido en la vida real.

El juego del metaverso envuelto en polémicas denuncias de acoso sexual

«De alguna manera, mi respuesta fisiológica y psicológica fue como si sucediera en la realidad», agregó.

Vale acotar que el juego ‘Horizon Worlds’ se ha visto envuelto en polémicas de este tipo en otras ocasiones, ya que a mediados de diciembre de 2021, días después de que ‘Meta’ abriera el acceso a su videojuego de realidad virtual en línea, uno de los usuarios de la plataforma aseveró que un desconocido ‘manoseó a su avatar’, algo que a su juicio se trató de «acoso sexual’.

