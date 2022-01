Ministra de Salud informa sobre la situación epidemiológica del país

Esta mañana nos acompañó en nuestro Noticiero de la Comunidad, la ministra de Salud, Ximena Garzón, para hablar sobre el proceso de vacunación y los casos de covid-19 en el país.

La ministra indicó que existe un «aumento muy sensible de casos»; sin embargo, señaló que hasta el momento no se registra un aumento en fallecimientos ni tampoco un incemento sensible en hospitalización y camas de terapia intensiva.

Además, la ministra de Salud indicó que se encuentran preocupados porque aún la variante dominante en esta última semana sigue siendo la delta.

Sobre las aglomeraciones incumplimientos a las restricciones, Garzón señaló que por medio del “Plan Fénix” las autoridades están preparadas para un posible rebrote, que habría iniciado desde finales de este año y se espera que termine a mediados de enero.

«Todo depende del comportamiento de la ciudadanía. Lastimosamente nosotros habíamos advertido que el contacto social, iban a predisponer a un aumento de casos; y eso es lo que se está viendo», enafatizó.

Asimismo, explicó que el proceso de vacunación ha permitido que el país enfrente d euna mejor forma la pandemia del covid-19.

«El exitoso plan de vacunación que tuvimos permitió que nosotros hayamos podido proteger a la población sobre todo de la variante delta (…) Y en esta nueva ola causada por la ómicron también veremos que hemos tenido un buen efecto de la vacunación», explicó Grazón.

Revisa la entrevista completa a la ministra de Salud Ximena Garzón en el siguiente video: