La mañana de este jueves 20 de abril del 2023, la Policía Nacional informó sobre operativos realizados en Esmeraldas, Guayas y Santa Elena. El Comandante de la institución, Fausto Salinas, señaló que dieron dos golpes contundentes contra las organizaciones delictivas en el país.

El primero fue en Santa Elena, donde se detuvo a un ciudadano extranjero que se movilizaba en un vehículo en el que transportaba un arma de fuego. En este mismo caso se allanó una vivienda en el sector Zapotal, donde se encontraron dispositivos tecnológicos. Se sospecha que se usaron para coordinar acciones de narcotráfico internacional.

Por otro lado, se informó que se detuvo a alias ‘El Gato’, uno de los líderes de la organización criminal ‘Los Tiguerones’.

Resultados del estado de excepción

El ministro del Interior, Juan Zapata, dio detalles de cómo avanzan las acciones en el marco del estado de excepción, que lleva 19 días. Los resultados en las provincias de Santa Elena, Los Ríos y la Zona 8 de Guayas (Guayaquil, Durán y Samborondón) donde rige la medida, evidencian que se ha reducido el número de muertes violentas, dijo Zapata.

Hasta el momento se ha detenido a 916 personas, de las cuales varias registran detenciones anteriores, llegando incluso a 12. Frente a eso, el Ministro señaló que existe un mal que contribuye a la impunidad. Además manifestó un enérgico rechazo a las decisiones judiciales «absurdas» y señaló que estas deben estar en la línea de retomar la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía.

Pedido a las autoridades de justicia

Las detenciones efectuadas en Yaguachi y Esmeraldas son casos que provoca indignación y rechazo, dijo Zapata. «La ciudadanía será la que juzgue a estos jueces». Además llamó a los miembros de las fuerzas del orden a no bajar la guardia y a continuar luchando contra el crimen.

El Ministro del Interior asegura que uno de los factores que alimenta la inseguridad es la impunidad. Asegura que desde la Cartera ya no se presentarán reclamos en la Función Judicial porque no se llega a nada. “He dispuesto que no se presenten más reclamos desde el Ministerio del Interior”, dijo Zapata.

Además pidió a las máximas autoridades de justicia que tomen los correctivos necesarios porque cree que ya hay un hartazgo ciudadano y de la misma institución policial sobre la impunidad frente a los hechos delictivos. También dijo que espera que la misma ciudadanía llame a los jueces a rendir cuentas por sus fallos.

