Modric estalló en lágrimas en media concentración de Croacia

Luka Modric es uno de los jugadores croatas más populares y que más alto ha llegado, subcampeón mundial y mejor jugador del planeta en 2018.

Pero con sus últimas participaciones con la Selección de Croacia, Modric logró ser el jugador de ese país con más participaciones con el equipo nacional.

Los compañeros de selección del mediocampista del Real Madrid aprovecharon la concentración para rendirle un homenaje.

Según el portal de noticias RT, » Durante un homenaje en su honor, el equipo compartió un video con algunos de los mejores momentos de la carrera de Modric. Al final, los asistentes se pusieron de pie para ovacionarlo y aplaudirlo y el centrocampista, emocionado, no pudo contener el llanto».

You're going to love this video: freshly crowned as Croatian most capped player, @lukamodric10 shows his deepest emotions, with his teammates giving him standing ovation after watching the highlight reel of Luka's amazing international career. Pure passion. #Family pic.twitter.com/YVLt1mxNsb