Estos son los futbolistas ecuatorianos que han jugado finales de Champions League

Piero Hincapié en el partido de Arsenal por la semifinal de la Champions League.

¡A puertas del Mundial 2026! El fútbol ecuatoriano confirma que vive su época dorada en Europa. Con la clasificación de Piero Hincapié a la final de la Champions League 2025 2026 con el Arsenal, el defensor ecuatoriano se une a un club de élite integrado únicamente por Antonio Valencia y Willian Pacho, consolidando la presencia tricolor en el partido más prestigioso a nivel de clubes en el mundo.

Es un momento épico. De Wembley a Budapest, el camino de los ecuatorianos en las finales de la UEFA Champions League ha pasado de la histórica participación de Antonio Valencia en 2011 a la gloria absoluta.

Antonio Valencia (2011): Primer ecuatoriano en jugar una final (Manchester United vs. FC Barcelona). Fue titular en Wembley, pero terminó como subcampeón tras caer 3-1.

Primer ecuatoriano en jugar una final (Manchester United vs. FC Barcelona). Fue titular en Wembley, pero terminó como subcampeón tras caer 3-1. Willian Pacho (2025): Primer ecuatoriano en ganar el trofeo. Fue titular con el PSG en la final disputada en Múnich frente al Inter de Milán.

Piero Hincapié (2026): Tercer ecuatoriano en alcanzar la instancia decisiva. Clasificó con el Arsenal para disputar la final el 30 de mayo de 2026 en Budapest

Tras el título conseguido por Willian Pacho en 2025, la posta la toma ahora Piero Hincapié, quien busca repetir la hazaña y reafirmar el poderío de los zagueros nacionales en la máxima competición europea. Aún falta confirmar el otro finalista. En el caso de que sea el PSG el finalista, será por primera vez en la historia en la que dos ecuatorianos se enfrentarán en una final.