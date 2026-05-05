Un gol de Bukayo Saka en el último minuto de la primera parte dio el triunfo al Arsenal contra el Atlético de Madrid (1-0), en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones 2026. Con ese resultado, en el global fue 2-1 a favor del equipo en el que juega el ecuatoriano Piero Hincapié.

Arsenal se matricula en su segunda final del torneo más importante en Europa y llega a la final en Budapest invicto. Si hay algo más en esta historia de éxito, el equipo de Hincapié también pelea la Premier League.

Los 'Gunners', después de no haber disparado a puerta en toda la primera parte, se encontraron con el primer tanto del partido en un rechace de Jan Oblak a disparo de Leandro Trossard que remató a placer en el área pequeña Saka para clasificar a la final de la Champions.

El conjunto de Mikel Arteta asumió el protagonismo desde el pitazo inicial, asediando el área colchonera con una circulación rápida y transiciones punzantes, mientras que el equipo de Diego Simeone ha resistido con su característico orden defensivo, apostando por transiciones largas para aliviar la presión.

Durante los primeros 45 minutos, el Emirates Stadium fue testigo de un monólogo futbolístico por parte del Arsenal, que impuso un ritmo vertiginoso para desarticular el bloque bajo del Atlético de Madrid.

Con una presión asfixiante tras pérdida y una ocupación inteligente de los espacios interiores, el equipo londinense generó múltiples ocasiones de peligro, obligando a Jan Oblak a intervenir de forma providencial en un par de oportunidades.