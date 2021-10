Mohamed Salah es el africano con más goles en la Premier League

Mohamed Salah, con su ‘hat trick’ ante el Manchester United, se convirtió en el jugador africano con más tantos en la historia de la Premier League.

El jugador egipcio superó a Didier Drogba, que hizo 104 en su etapa en el Chelsea, y se coloca primero en esta estadística particular con 107 tantos.

El tercero en discordia es Sadio Mané, que alcanzó los cien tantos la semana pasada contra el Watford.

Mohamed Salah, que llegó al Liverpool en 2017, tiene contrato con los ‘Reds’ hasta 2023 y ahora mismo es el máximo goleador de la Premier con diez tantos, tres más que el segundo, Jamie Vardy.

Klopp: «El resultado es una locura»

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, destacó que el resultado que logró su equipo este domingo en el estadio del Manchester United (0-5) «es una locura».

Fue la primera vez que el United pierde por 0-5 en Old Trafford desde 1955.

«¿Qué puedo decir? ¿Esperaba esto? No. Lo que hicimos arriba fue una locura. Presionando, recuperando la pelota y marcando goles increíbles. En el descanso les dije que teníamos que jugar incluso mejor», dijo Klopp a Sky Sports.

«El resultado es una locura. Pregunté si había habido alguno como este en la historia y si no lo ha habido tardará en volver a repetirse. Los jugadores han escrito una bonita página en los libros de historia. Es especial, pero no vamos a celebrarlo como locos, porque respetamos a nuestros rivales. El United no está en su mejor momento», añadió el técnico alemán. EFE