¿Moisés Caicedo cambiaría de representante deportivo?

El ecuatoriano Moisés Caicedo decidió cambiar de representante deportivo. Esta fue la noticia que trascendió la tarde del jueves 5 de enero del 2023 a través de Twitter.

“Moisés Caicedo ya tomó su decisión con respecto a sus nuevos agentes: se informó que serán Manuel Sierra (División de Fútbol) y Ali Barat, quienes ya representan a Hincapié de Bayer”, escribió el periodista Fabrizio Romano.

Y añadió, “Caicedo, preparándose para su futura mudanza”.

Caicedo, preparing for his future move.